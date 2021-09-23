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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب والندبات من البشرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ بعض الحيل لعلاج حب الشباب والآثار المترتبة على إزالتها من حفر وندوب بعدة طرق منها.

علاج الندبات والحبوب من البشرة ..

١_زيت جوز الهند هو الزيوت الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة وتحميها وتساعد على علاج ندوب وحفر البشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامينات، ومواد دهنية مهمة جداً لصحة البشرة، من خلال تدليك البشرة المتضررة به، باستخدام أطراف الأصابع.

٢_بيكربونات الصوديوم ولعلاج ندوب الوجه بها عليك أن تذوبي ملعقة من بيكربونات الصوديوم بالقليل من الماء، بحيث تصبح عجينة متماسكة ، وبتدليك الحفر بها، وتتركيها لمدة خمسة  دقائق ، ثم غسل الوجه ودهن  الوجه بزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند .

٣_عصير الليمون يحتوي على العناصر التي تساعد في إعادة بناء الكولاجين في البشرة  من الممكن استخدام عصير الليمون بوضعه باستخدام قطنة على آثار الحبوب، وتركه لمدة عشر دقائق، ثم غسله بالماء.

٤_العسل الطبيعي لذلك فإنّ استخدام لعلاج آثار الحبوب يعتبر فكرةً جيّدة، وللحصول على نتائج من استخدام العسل ويتمّ وضع كميّة قليلة من العسل على آثار الحبوب ويترك لمدة نصف ساعة ثم يُغسل بالماء الفاتر.

٥_عصير البطاطا يحتوي على عدّة عناصر تُساعد على علاج آثار الحبوب، ومنها النشا الذي يساعد على  تفتيح البشرة  ، ومن الممكن استخدام البطاطا من خلال وضع العصير على الأماكن المُصابة من البشرة وتركه لمدّة ساعة.

التخلص من ندبات وعلامات الحروق أسهل طريقة للتخلص من حبوب الوجه أسباب زيادة حبوب

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