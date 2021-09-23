ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

تأجيل الدراسة 2021 أصبح أمراً يشغل بال جميع أولياء الأمور في ظل تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومتحور دلتا، وبات الكثير يتوقع تأجيل الدراسة هذا العام مع الارتفاع المستمر في عدد إصابات كورونا والذي تعلنه وزارة الصحة بشكل يومي في بيانها الرسمي، لكن كل الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب كورونا لم يتم تأكيده من قبل الوزارة التي تستعد بكامل طاقتها للعام الدراسي الجديد .





طارق شوقي يكشف الحقيقة



كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الدراسة بسبب انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا: "الدولة هي الوحيدة صاحبة قرار تأجيل الدراسة أو إلغائها".

وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدولة مهتمة جدا أن يتم العام الدراسي المقبل بشكل نظامي كامل "، نافيا ما يتردد بشأن إعلان بعض المدارس الخاصة عزمها على الإغلاق بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

موعد الموجة الرابعة من كورونا



أما عن ذروة الموجة الرابعة من كورونا التي دخلت مصر مؤخراً، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا، وموعد دخول مصر في ذروة الموجة الرابعة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الأربعاء، أن خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، أنه :"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن فى زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".

وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر، متابعا أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية احتواء هذه الموجات الثلاثة.".

رد وزارة التربية والتعليم



وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بشكل صريح وواضح عدم وجود أي نية لتأجيل الدراسة هذا العام، ونفت الأنباء المتداولة بهذا الشأن ، وأكدت في بيان رسمي أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.