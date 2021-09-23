عاجل
تحالف أوكوس واحتمالات التصعيد والاحتواء.. هل تطلق فرنسا يد الإرهاب في أفريقيا انتقاما؟.. انضمام باريس ودفع التعويضات خيارات الاسترضاء المطروحة.. والناتو في خطر مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية يختتم دورات تدريبية عن التخاطب الشامل مقر دائم ومواد مالية.. تعرف على شروط إشهار الهيئة الرياضية وفقا للقانون مدرب الطلائع: حالة الأهلي الفنية وراء تتويجنا بالسوبر المصري تطوير المواقع الأثرية.. تفاصيل استعدادات محافظة الأقصر للموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

طارق شوقي
طارق شوقي

تأجيل الدراسة 2021 أصبح أمراً يشغل بال جميع أولياء الأمور في ظل تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومتحور دلتا، وبات الكثير يتوقع تأجيل الدراسة هذا العام مع الارتفاع المستمر في عدد إصابات كورونا والذي تعلنه وزارة الصحة بشكل يومي في بيانها الرسمي، لكن كل الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب كورونا لم يتم تأكيده من قبل الوزارة التي تستعد بكامل طاقتها للعام الدراسي الجديد . 
 


طارق شوقي يكشف الحقيقة


كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الدراسة بسبب انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا: "الدولة هي الوحيدة صاحبة قرار تأجيل الدراسة أو إلغائها".

وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدولة مهتمة جدا أن يتم العام الدراسي المقبل بشكل نظامي كامل "، نافيا ما يتردد بشأن إعلان بعض المدارس الخاصة عزمها على الإغلاق بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

txt

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

txt

وزير التعليم: اللي مش هياخد اللقاح هيعمل مسحة كل 3 أيام على حسابه

موعد الموجة الرابعة من كورونا


أما عن ذروة الموجة الرابعة من كورونا التي دخلت مصر مؤخراً، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا، وموعد دخول مصر في ذروة الموجة الرابعة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الأربعاء، أن خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، أنه :"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن فى زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".

وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر، متابعا أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية احتواء هذه الموجات الثلاثة.".

رد وزارة التربية والتعليم


وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بشكل صريح وواضح عدم وجود أي نية لتأجيل الدراسة هذا العام، ونفت الأنباء المتداولة بهذا الشأن ، وأكدت في بيان رسمي  أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم  إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

تأجيل الدراسة تأجيل الدراسة بسبب كورونا الموجة الرابعة من فيروس كورونا موعد الموجة الرابعة من كورونا عدد اصابات كورونا

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

ترشيحاتنا

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

دعاء لشفاء المريض بسرعة.. ردده بإخلاص وشاهد النتيجة

ويليام يكشف عن «مقلب» عشقه الأمير فيليب وأزعج الملكة إليزابيث

بلينكن: ندعم ليبيا موحدة ومستقرة ذات سيادة بعيدا عن أي تدخل خارجي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ