بقميص أبيض ونظارة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ماجد المصري عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الفنان ماجد المصري صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر ماجد المصري في الصورة مرتدي قميص باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، ونظارة شمس أنيقة، ممسكًا في يده كوب من القهوة.

وعلق ماجد المصري علي الصورة، كاتبًا: “صباح الفل علي عيونكم الغاليه”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ ماجد المصري علي الصورة، كالاتي:

“صباح الفل والياسمين علي احلي زملكاوي - صباح النشاط - صباح الورد”.

ويحرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بأحدث الصور واللقطات بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، حيث يظهر بالملابس الكاجوال أو الكلاسيكية، كما يلفت الأنظار بمجموعة من القمصان المشجرة والنظارات الشمسية.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.



وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

