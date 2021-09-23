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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف تجويف عملاق في مجرة التبانة.. وعلماء الفلك يفسرون.. صورة

تجويف فضائي عملاق
تجويف فضائي عملاق في الفضاء

اكتشف علماء الفلك تجويفًا هائلاً في الفضاء أثناء دراسة خرائط ثلاثية الأبعاد لسحب الغاز والغبار المتشكلة للنجوم القريبة.

ويعتقد فريق البحث الذي اكتشف الفراغ أنه ربما يكون قد نشأ عندما ذهب نجم إلى مستعر أعظم - انفجار نووي كارثي ينتج عن جذب نجم قزم أبيض لغاز الهيدروجين إلى سطحه -  بما يقرب من  10 ملايين سنة.

وذكرت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية أن الانفجار النجمي الهائل دفع الغاز خارج المنطقة، مشكلاً الفراغ وبرجي فرساوس والثور للنجوم التي تحيط به.

ويبلغ عرض الفراغ على شكل فقاعة في مجرة ​​درب التبانة حوالي 500 سنة ضوئية ويقع بين مجموعات الغاز المكونة للنجوم، أو السحب الجزيئية ، في برجي فرساوس والثور.

وقال شموئيل بيالي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد النظرية والحساب (ITC) في مركز الفيزياء الفلكية (CfA)، في بيان صحفي، إن مئات النجوم تتشكل أو توجد بالفعل على سطح هذه الفقاعة العملاقة.

وأضاف «بيالي»، المؤلف الرئيسي لدراسة تفصيلية عن الاكتشاف المنشور في مجلة «Astrophysical Journal Letters»، أن الفريق لديه نظرية بديلة عن كيفية إنشاء الفراغ ، بما في ذلك المستعرات الأعظمية أيضًا.

وتابع المؤلف الرئيسي لدراسة تفصيلية عن الاكتشاف: «لدينا نظريتان - إما انفجر مستعر أعظم واحد في قلب هذه الفقاعة ودفع الغاز إلى الخارج مشكلاً ما نسميه الآن Perseus-Taurus Supershell ، أو سلسلة من المستعرات الأعظمية التي حدثت على مدى ملايين السنين خلقتها بمرور الوقت». 

صورة تجويف فضائي عملاق داخل مجرة ​​درب التبانة

وتشير النتائج إلى أن هذه الغيوم الجزيئية ، التي كانت تُعتبر سابقًا هياكل منفصلة ، تشكلت في الواقع نتيجة لنفس موجة الصدمة المستعر الأعظم.

تم إنشاء الخرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مرصد Gaia الفضائي بواسطة فريق في CfA بقيادة باحثة ما بعد الدكتوراه كاثرين زوكر.

وقال زوكر، المؤلف الرئيسي في دراسة منفصلة تناولت بالتفصيل مجموعة العمل التي ستنشر في مجلة الفيزياء الفلكية: « تمكنا من رؤية هذه الغيوم لعقود، لكننا لم نعرف أبدًا شكلها الحقيقي أو عمقها أو سمكها».

وواصل المؤلف الرئيسي في دراسة منفصلة في البيان الصحفي: «لم نكن متأكدين أيضًا من بعد الغيوم، الآن نعرف أين تكمن بنسبة 1% من عدم اليقين  مما يسمح لنا بتمييز هذا الفراغ بينهما». 

وأشار كاثرين زوكر إلى أنه وفريقه  أنشأوا الخرائط لفهم أفضل لكيفية ترتيب الغاز والغبار في السحب الجزيئية أثناء انهيارها لتشكيل النجوم.

ويعتقد العلماء أن مثل هذه التصورات ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعدهم والجمهور على حد سواء على فهم ما يحدث في الفضاء والتأثيرات القوية للمستعرات الأعظمية.

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