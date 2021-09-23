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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الغواصات

وزير الاقتصاد الفرنسي: من الخطأ الاعتماد على أمريكا في حمايتنا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الخميس، إن أزمة الغواصات أظهرت  أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعتمد في حمايته على الولايات المتحدة.

 

وأكد  لو مير أن الاعتقاد بأن "واشنطن ستواصل حمايتنا خطأ كبير ولا يمكننا الاعتماد سوى على أنفسنا".

وتابع وزير الاقتصاد الفرنسي أن أزمة الغواصات مع أستراليا أظهرت أنه "لا يمكننا التعويل على واشنطن لضمان أمننا الاستراتيجي وأن  أن الاتحاد الأوروبي مطالب ببناء دفاعه".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الولايات المتحدة الامريكية لديها هاجس واحد هو احتواء صعود قوة الصين وتحجيم ذلك بكل الوسائل.

وحذر لو مير الاتحاد الأوروبي من الاعتماد في حمايته على الولايات المتحدة الامريكية وأدوارها المتقلبة.

وقبل قليل، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتمد على أميركا بعد أزمة الغواصات.

وأضاف لو مير أن أزمة الغواصات وأفغانستان تدفعان الاتحاد الأوروبي لفتح عيونه.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد اعتبر في مستهل لقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف «تعزيز الثقة» ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس.

 

وقال بوريل: "يمكننا تعزيز الثقة بيننا"، لافتاً إلى "أسبوع بالغ الاضطراب" في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة الثلاثاء.

 

وأضاف، أنه سيتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي «بعد الاتصال الهاتفي» الذي جرى قبيل ذلك بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع «أنا على يقين بأننا سنعمل معاً».

 

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا في أعقاب الترتيبات الدفاعية الجديدة مع أستراليا التي أحبطت مشروعاً فرنسياً بقيمة 60 مليار دولار لتوفير غواصات بالطاقة التقليدية، ودفعت باريس إلى اتهام واشنطن بطعنها من الخلف، وسحب سفيرها لدى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ العلاقات بين أقدم حليفين.

 

من المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اجتماعا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيسي بلديهما على خلفية أزمة الغواصات.
 

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