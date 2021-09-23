"الزراعة" تتابع رفع كفاءة أصولها بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء

قام المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للمتابعه والمسؤول عن ملف الأصول بالوزاره بجوله تفقديه لبعض الأصول بمحافظتي الاسماعيلية وسيناء يرافقه د خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث.



شملت الجوله تفقد مزرعة الزيتون والتي المقامة على مساحه ١٦ فدان كما تفقد مزرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناه والمقامة على مساحه ٧٥٠ فدان منزرعه بالمانجو والزيتون والموالح والصوب الزراعيه والبرسيم الحجازي كما تحتوي على معمل لزراعه الانسجه وثلاجه تبريد للحاصلات الزراعيه ومحطه للانتاج الحيواني بها ابقار وانغام وجاموس وارانب.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها واستغلالها افضل استغلال لخدمة الوطن والمواطن،وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.