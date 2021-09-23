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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

منة شلبي وآسر ياسين
منة شلبي وآسر ياسين

حصلت الممثلة المصرية منة شلبي على ترشيحها الأول لجوائز الإيمي عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة" بحسب موقع الجائزة الرسمي. 

أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسئولة عن توزيع جوائز الإيمي قائمتها السنوية للأعمال المرشحة لنيل أعلى تكريم في مجال الدراما والتلفزيون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونشرت أكاديمية الإيمي قائمة ترشيحاتها اليوم، التي ضمن 44 ترشيحا في 11 فئة من 24 دولة وفقا لموقعها الرسمي. 

وقال رئيس الأكاديمية الدولية بروس بايسنر، إنهم فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسين من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل وباء كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا. 

شملت قائمة المرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية من دول عديدة على رأسها مصر، ومنها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال وغيرها من الدول. 

سيتم عرض جميع الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية الإيمي في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر على موقعها. 

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير ستقيمه الأكاديمية في نيويورك يوم 22 نوفمبر المقبل، في مكان لم يعلن عنه بعد. 

مسلسل منة شلبي 

"فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من منة شلبي، وأسر ياسين، وسوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وعدد آخر من النجوم.

المسلسل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.  

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