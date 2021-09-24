بعد تطبيقها.. الخبيري يسرد فوائد تطبيق الفاتورة الإلكترونية للتاجر والمستهلك

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب،أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيقة علي مراحل ، لافتا إلى اهمية تطبيقها مؤكدا ان الدوله المصرية بدءت في مسيرة التحول الرقمي وسيعود ذلك بفوائد كثيرة علي المواطن والدولة ايضا.

وأضاف الخبيري في تصريح خاص لـ" صدى البلد "، ان تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعود بالفائدة على التاجر والمستهلك ايضا اولا بالنسبة للتاجر ستسهل اجراء الفحص الضريبي في اقل وقت ممكن، وبالتالي تسهيل تقديم الاقرار الضريبي ، اما بالنسبة للمواطن او المستهلك ستضمن حقه في الحصول علي سلعه جيدة وايضا رد السلعه اذا لم تكون مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الإيصال الإلكتروني، الذى يعد أحد مشروعات التطوير ضمن منظومة تحديث ورقمنة السياسات المالية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق التجريبى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، تعزيزا لحوكمة الإيرادات العامة للدولة.

وقال الدكتور معيط إن مصر تسير بخطى قوية فى مجال التحول الرقمي، وتعد وزارة المالية من أولى المؤسسات التى بدأت فى تطبيق الرقمنة وتحويل الخدمات الحكومية الخاصة بها إلى خدمات رقمية، وفقا لأحدث الآليات التكنولوجية فى هذا المجال، مؤكدا أنه كان لمصر السبق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق العديد من الخدمات والآليات الإلكترونية، لتحسين مستوى الخدمات ورفع معدل الحوكمة والشفافية، للحد من الفساد وضبط أى تجاوزات، مضيفا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب.

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها أمس، تضمن وصول ما يدفعه المواطن من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة لحظيا، موضحا أن تلك المنظومة لا تمس خصوصية المواطن ولا تستهدف متابعة أو رصد مستوى استهلاكه من السلع والخدمات، بل إنها تضمن حماية حقوق المستهلكين فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة.