منى فؤاد: المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر يناقش آليات معالجة التدهور البيئي

قالت الدكتورة منى فؤاد ابراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات ورئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، إن المؤتمر ناقش أحد آليات معالجة التدهور البيئي "الوظائف الخضراء" لانها تساعد على حماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى وذلك بتقليل استهلاك الطاقة والمياه وإزالة الكربون من الاقتصاد وتقليل أو تجنب توليد جميع أشكال المخلفات والتلوث من خلال استراتيجيات عالية الكفاءة.



وأشارت منى فؤاد، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الفوائد المزدوجة للوظائف الخضراء بالنسبة للقطاع البيئي تتمثل فى التخفيف من التحديات البيئية وكذلك المساعدة على النمو الاقتصادي، حيث يمكن استحداث ٢٤ مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠ عند التحول الى مستقبل أكثر خضرة.



ومن جانبها عرضت المهندسة عليا سراج الدين المدير التنفيذى لمؤسسة غبور للتنمية، خلال كلمتها بالمؤتمر، الدور الهام التي تقوم به فى هذا الصدد وما تقوم به من ـجل حماية البيئة والحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ فى مراحل تصنيع السيارات والتدريب المهنى والفنى لذلك.



وتناول المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والإدارة الذكية للمخلفات والذى عقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، فاعلية تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والتقنى فى دعم التنمية الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 ( التأهيل المهنى للعالمين فى صناعة تدوير المخلفات ).