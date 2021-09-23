تجار: 20% زيادة في أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي

كشف تجار عن زيادة أسعار عدد من السلع في الأسواق بنسب تتراوح بين 15% و20% في الأسواق بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي.

20% ارتفاعا في أسعار السلع

قال أحمد أبو جبل، رئيس الشعبة العامة للأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية قبيل دخول المدارس بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، يأتي نظرا لانخفاض حجم الاستيراد بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

وأرجع “أبو جبل”، فى تصريحات خاصة لـــ “صدى البلد”، الإحجام عن الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشحن خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا بنحو 12 ألف دولار مقارنة بــ 2000 دلار فى السابق.

وأكد وجود فائض ومخزون من جميع أنواع الأدوات المكتبية والخاصة بالمدارس متوفر وبكميات تلبي احتياجات السوق المحلية منذ العام الماضي، نظرا لغلق المدارس والتعامل من خلال التعليم عن بعد، إلا أنه ستتم زيادة الأسعار، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية في شكل الدراسة وهل ستكون أونلاين بسبب المخاوف من فيروس كورونا، موضحا أن كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الاستيراد من الأدوات المدرسية.



وأضاف "أبو جبل" أن الإقبال على الأدوات المدرسية ما زال منخفضا جدا ويكاد يكون أقل من المتوسط وأقرب إلى الضعيف، متوقعا أن تشهد السوق إقبالا أكبر خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

ولفت رئيس الشعبة العامة للأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه في حالة إقامة معارض “أهلا مدارس” هذا العام سيكون هناك إقبال أكثر على الأدوات المدرسية، وذلك لزيادة العروض المقدمة من التجار المشاركين في المعرض، حيث سيكون هناك تخفيضات تصل إلى 30٪ فأكثر، وذلك بالاتفاق مع وزارة التضامن.

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت بنحو 20% بسبب زيادة تكاليف الشحن البحري.

أوضح عابد في تصريحات لـ صدى البلد، أن تكلفة الشحن البحري ارتفعت من 2000 دولار لتتراوح بين 10 الاف دولار و12 ألف دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة الصينية.

وأشار عادل، إلى انخفاض كميات الأدوات المكتبية المستوردة من الخارج بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تراجع الطلب على شراء تلك المنتجات.

وحول تأثير قرارات الدراسة عن بعد أو من المنزل، أكد عابد أن قرار الدراسة عن بعد أو من المنزل يؤثر سلبا بشكل كبير على القوى الشرائية في سوق الأدوات المكتبية ويتسبب في حالة ركود نسبي بالنسبة لتجارة الأدوات المكتبية.

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن أسعار الورق خاصة المستخدم في التغليف شهدت خلال العام الحالي زيادة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الشحن خاصة من الصين، بالإضافة الى استمرار غلق بعض الدول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أن صادرات مصر من الورق شهدت خلال الفترة الماضية بنسبة تصل 650% نتيجة لزيادة الطلب.