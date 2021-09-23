ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية..مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل مصري يفخر بجيشه العظيم، ونقول للمشير طنطاوي بعد رحيله عن عالمنا “ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية، لأنك لم تقل في يوم من الأيام ما فعلته من أجل الوطن”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “المصريون أحبوا المشير طنطاوي من قلوبهم وعاشوا معك تضحياتك وتاريخك المجيد مهما قال الخونة فأنت قيمة نعتز بها”.

الرئيس السيسي وصف المشير طنطاوي بالأب

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وصف المشير طنطاوي بالأب لكل المصريين، معلقا “جئت في لحظة تاريخية فارقة وتحملت وكان لديك حكمة في إدارة الأمور وكتم الغيظ.

وأشار بكري إلى أنه الآن يدرك المصريين ما قمت به وكيف سعيت حثيثا من أجل هذه الدولة وكيف تصديت للمؤامرة