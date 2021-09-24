حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

رغم مرور سنوات طويلة على وفاة أم كلثوم إلا أنها حاضرة في القلوب والأذهان بأغانيها وتاريخها الفني الذي لا يُقارن ولا يُكرر، حينما تشاهد حفلاً موسيقياً لأم كلثوم على التلفاز تدهشك وقفتها على المسرح بمنديلها وفساتينها المحتمشة دوماً، وتسريحة شعرها الأنيقة المنمقة، لكن هناك صورة واحدة ربما هي الأشهر في تاريخ أم كلثوم ، حين التقط المصور لقطة توثق لحظة سقوط أم كلثوم على المسرح .

صورة سقوط أم كلثوم على المسرح لها حكاية قديمة، حينها كانت كوكب الشرق تغني على مسرح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس عام 1986، وتغني أشهر أغانيها" الأطلال" ، وبمجرد أن بدأت " الست" في الغناء بصوتها القوي وقالت :" هل رأى الحب سكارى مثلنا .. كم بنينا من خيال حولنا" .. يبدو أن هذا البيت أثار مشاعر أحد حاضري الحفل فانطلق مسرعاً على المسرح ليفاجئ أم كلثوم بحركة عفوية لم تخطر ببالها تماماً.

اعتلى المسرح مسرعاً متخوفاً من منظمي الحفل والأمن، جلس أمام أم كلثوم على ركبتيه وأمسك قدمها اليمنى بكلتا يديه، عازماً على تقبيلها بإصرار في مشهد مفاجئ ارتجفت له " الست"، ورفضت ما يفعله الشاب وحاولت تخليص قدمها من بين يديه، فقامت بسحب قدمها للوراء والشاب متشبث بها، فتهاوى جسدها وسقطت أم كلثوم على المسرح ، والشاب مازال ممسكاً بقدمها .

تلك السقطة لم تسبب لها أي كسور لكنها مؤكد أنها كانت مؤلمة وموجعة، لكنها وقفت شامخة مرة أخرى سريعاً وعادت تستكمل غناء الأطلال بنفس القوة والإبداع وتحملت ألام السقطة وحاولت أن تخرج من الموقف بطريقة دبلوماسية .

في هذه اللحظة كان الرجل الذي حاول تقبيل قدم أم كلثوم في أيدي رجال الأمن يحاولون إخراجه من المسرح، وفي نفس اللحظة وقفت أم كلثوم تغني وب بذكاءٍ شديد حولت الحادث المثير، إلى نكتة، لتخرج الجمهور من حالة التوتر وتعيده إلى جو الغناء والطرب، فبمجرد وقوفها عادت سريعاً لتغني :" هل رأى الحب سكارى مثلنا" ، وأشارت بيدها إلى الشاب الذي حاول تقبيل قدمها ،فزال التوتر وضحك الجمهور وانطلق يصفق بقوة ويهتف لها بحرارة أشد انبهاراً بما فعلته لتجاوز الواقعة سريعاً دون إرباك الجمهور أو حتى أخذ قسط من الراحة قبل العودة للغناء مجدداً .

فاروق إبراهيم مصور المشاهير والرؤساء هو من التقط صورة سقوط أم كلثوم على المسرح أثناء محاولة أحد المعجبين تقبيل قدمها، وقام بنشرها، وهو ما أثار غضب أم كلثوم من المصور، فكانت لم ترغب في نشر صورة مثل هذه دون علمها، وسببت أزمة بينه وبين أم كلثوم .