عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفتي الإخوان في ليبيا يحرض المواطنين على التظاهر لإسقاط البرلمان

الصادق الغرياني
الصادق الغرياني

حرّض مفتي الإخوان في ليبيا، الصادق الغرياني المتواجد في غرب البلاد، المواطنين على التظاهر يوم الجمعة لإسقاط البرلمان.

 

ووصف الغرياني البرلمان "بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا"، مضيفا أنه "تمادى وتوغل في إيذاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب".

 

وطالب الغرياني الليبيين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان.

 

جدير بالذكر أن البرلمان الليبي حجب مؤخرا الثقة عن الحكومة واعتبرها حكومة تصريف أعمال.

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

تونس.. تحذيرات أمنية من تسلل مرتزقة بـ ليبيا ورفع حالة التأهب

وطالب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

 

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان "المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

وأضاف البيان "كما يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

الصادق الغرياني البرلمان الليبي ليبيا الإخوان الإخوان المسلسين مفتي

ترشيحاتنا

بعد ترحيب أمريكا.. الهند تزف خبرا سارا عن لقاحات كورونا

ردا على تصريحات حسام البدري.. ننفرد بتفاصيل عقد كيروش مدرب منتخب مصر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 135 ألف طن سنويا

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممثلية له في أفغانستان

خاميس رودريجيز: جئت إلى قطر لتحقيق البطولات مع الريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ