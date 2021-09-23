مفتي الإخوان في ليبيا يحرض المواطنين على التظاهر لإسقاط البرلمان

حرّض مفتي الإخوان في ليبيا، الصادق الغرياني المتواجد في غرب البلاد، المواطنين على التظاهر يوم الجمعة لإسقاط البرلمان.

ووصف الغرياني البرلمان "بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا"، مضيفا أنه "تمادى وتوغل في إيذاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب".

وطالب الغرياني الليبيين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان.

جدير بالذكر أن البرلمان الليبي حجب مؤخرا الثقة عن الحكومة واعتبرها حكومة تصريف أعمال.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان "المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان "كما يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".