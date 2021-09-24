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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين يكشف أسباب فشل الأهلي في الفوز على الطلائع ببطولة السوبر

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك هجوم شديد على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب الخسارة الأهلى من طلائع الجيش فى نهائي السوبر.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن  بيتسو موسيماني، لديه ثقة فى لاعبيه، وأن نزل بدر بانون لاعب النادي الأهلى متخصص فى لعب ضربات الجزاء، ولكن ضياع الضربة عمليه حظ و أذا كانت أعلى كانت ستكون هدف.


ولفت إلى أنه اذا كان فى مكان  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان سيدفع بـ بدر بانون، من أجل لعب ضربة الجزاء.


وأشار إلى أن هناك فرق كبيرة تقوم بعمل هذه الطريقة، معلقًا :" هذا الأمر ليس سبب فى خسارة الأهلي".


وأكد أن السبب فى خسارة الأهلي:" هو أن  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يقرأ المباراة بالشكل الصحيح، وكان الأهلى قادر على تحقيق الفوز قبل الوصول لـ ضربات الجزاء".  
 

 

 

 

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كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق.

تجميد طاهر محمد طاهر
وقال مجدي عبدالغني عبر برنامجه البلدوزر على قناة الشمس إن بيتسو موسيماني قد اتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة، بتجميد طاهر محمد طاهر.

وأكد عبد الغني أن الجنوب أفريقي يدرس عدم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية.

وكان لاعبو الأهلي وموسيماني تعرضوا لهجوم كبير عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

 

تامر امين بيتسو موسيماني القلعة الحمراء الأهلى طلائع الجيش

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