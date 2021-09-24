يا ستى سيبنى .. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب الأهلي

خصص الإعلامي تامر أمين فقرة خاصة بعنوان " أوف سايد" واستضافة الإعلامية ولاء هندى لكى تقوم بدور المذية وهو كـ ضيف، وذلك للحديث عن ابرز اللقطات الرياضية.



وفى بداية الفقرة ظلت ولاء هندي، تتحدث عن أسباب خسارة الأهلى فى السوبر أمام طلائع الجيش، ولم تعطى الفرصة لـ تامر أن يتحدث وهو ما جعل تامر ينفعل ويقول:" خلاص يا أستاذة و الله خلاص.. سيبينى اتكلم بقي .. ياستى سيبنى ارد مش انتى سألتى".

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك هجوم شديد على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب الخسارة الأهلى من طلائع الجيش فى نهائي السوبر.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن بيتسو موسيماني، لديه ثقة فى لاعبيه، وأن نزل بدر بانون لاعب النادي الأهلى متخصص فى لعب ضربات الجزاء، ولكن ضياع الضربة عمليه حظ و أذا كانت أعلى كانت ستكون هدف.



ولفت إلى أنه اذا كان فى مكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان سيدفع بـ بدر بانون، من أجل لعب ضربة الجزاء.



وأشار إلى أن هناك فرق كبيرة تقوم بعمل هذه الطريقة، معلقًا :" هذا الأمر ليس سبب فى خسارة الأهلي".



وأكد أن السبب فى خسارة الأهلي:" هو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يقرأ المباراة بالشكل الصحيح، وكان الأهلى قادر على تحقيق الفوز قبل الوصول لـ ضربات الجزاء".



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كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق.

تجميد طاهر محمد طاهر

وقال مجدي عبدالغني عبر برنامجه البلدوزر على قناة الشمس إن بيتسو موسيماني قد اتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة، بتجميد طاهر محمد طاهر.

وأكد عبد الغني أن الجنوب أفريقي يدرس عدم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية.

وكان لاعبو الأهلي وموسيماني تعرضوا لهجوم كبير عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.