تامر أمين لـ القلعة البيضاء: "لو كنت زملكاوي كنت هتبرع للنادي بهذا الأمر"

رد الإعلامى تامر أمين، على سؤال :" هل لو كنت مشجع زملكاوي كنت ستتبرع للنادي" وقال :" لو كنت زملكاوى كنت هتبرع بأفكار مش بفلوس".



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الزمالك ليس مكان للتبرع بل لـ الاستثمار الرياضي.



وكشف أن الأهلى أذا كان فى نفس الموقف، فلن اتبرع للأهلى بالأموال، ولكن اقترح أفكار من أجل تنمية الموارد وتحقيق دخل.



وأوضح أن نادي الزمالك فريق كبير، ولديه موارد تحقق دخل كبير، دون اللجوء لـ التبرعات.





جريمة.. تعليق ناري من تامر أمين على الفيديو المسرب لـ ضياء السيد

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك فيديو تم تسريبه لـ الكابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، تسبب فى غضب الزمالك وذلك بسبب حديثه عن لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.



وأكد تامر أمين، أن الكابتن ضياء كان فى لقاء العربية، وكان يتحدث في دردشة مع الموجودين.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن ما حدث من أحد العاملين بقناة العربية يعتبر جريمة، وذلك لتصوير هذا الفيديو دون علم ضياء.



ولفت تامر أمين، إلى أنه لا يلوم الكابتن ضياء لأنه كان يتحدث بدردشة دون علمه أن هناك شخص يسجل، معلقًا :" ممكن أى حد يتكلم فى أى حاجة على القهوة ولكن لا يحاسب عليها لأنه يتكلم بدون شكل رسمي".

وكشف أن هذا التسريب يشبه التسريب الذى كان لـ الكابتن سيف زاهر وبعض النجوم فى أحد الاستوديوهات وأثناء حديثهم عن البت البرازيلية، معلقًا :" مفيش أي عقوبة عليهم عشان أتصور فى الفاصل وبدون علم ".



وقد كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن اللاعب رفض الرد على ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الخميس، لمقطع فيديو مسرب لـ ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، قبل ظهوره على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية.

وظهر ضياء السيد في مقطع فيديو مسجل له أثناء تجهيزه للظهور على الهواء في إحدى القنوات العربية، لكنه لم يكن يعلم أن حديثه مسجل وتحدث عن لاعبي نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا " والمغربي أشرف بن شرقي.

وداعب ضياء السيد، احد العاملين في الاستوديو أن "محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، لن يعتب أبواب المنتخب في عهده".

واكد المصدر المقرب من شيكابالا أن من المفترض التقدم بطلب لمقاضاة مسرب الفيديو ،وان الأمر نوع من الدعابة ليس أكثر ، وأن شيكابالا رفض توضيح موقفه حتي الآن من الأمر خاصة أنه تربطه علاقه طيبه بمدرب المنتخب .



وانتقد ضياء السيد، المحترف المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، مؤكدا أنه يراوغ ناديه في مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن لديه عرضا خارجيا ويحتال على ناديه.

وأضاف: "بن شرقي يريد وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل في أي وقت ومقابل نصف مليون دولار فقط؛ هذا كلام غير طبيعي، يجب وضع هذا الشرط بعد الموسم الأول ومقابل مليوني دولار على أقل تقدير ليحصل الزمالك على استفادة مالية".

وأثار هذا المقطع حالة غضب كبيره لدى جماهير نادي الزمالك، التي رأت أن مدرب المنتخب يستهل مهمته في معاونة البرتغالي كارلوس كيروش، برفض ضم شيكابالا لمعسكرات الفراعنة دون أي تقييم وابتعاد اي عنصر ينتمي للزمالك من المنتخب .

وطالب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر برحيل ضياء السيد بسبب الفيديو المسرب .

فيما كتب ضياء السيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الأساس …. الفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذلك وفى عهدى واثناء ولايتى مع الأمريكي بوب برادلى انا كنت اكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب.



وأكد ضياء السيد بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب تسريب هذا الفيديو قائلًا : إما بالنسبة لقناة العربية سوف أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل الغير أخلاقي .