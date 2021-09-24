سقوط أمطار بدمياط ورأس البر ودمياط الجديدة

شهدت مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة سقوط أمطار غزيرة ببعض المناطق بالمحافظة دون الأخرى .



وكانت تلك الأمطار تعد بداية لاستقبال فصل الشتاء وأدى سقوط الأمطار بوزارة إلى تراكمات نتيجة لانسان اغلب البالوعات بالشوارع .

ومن جانبه شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الأمطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقرى لمواجهة اى طوارئ

ومن ناحية أخرى اعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط عن انتظام حركة الملاحة بالميناء واستقبال 8سفن حاويات وبضائع عامة خلال اليوم وان الميناء يعمل بصورة طبيعية رغم سوء حالة الطقس

IMG-20210923-WA0121

IMG-20210923-WA0122