المحكمة رفضت حبسه.. حكم غريب على شاب متهم باغتصاب فتاة

تعتبر جرائم التحرش و الاغتصاب من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، و تحاول القوانين حول العالم تغليظ العقوبة لردع تلك الجرائم وقد تصل العقوبات في بعض الدول للسجن مدى الحياة .



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن محكمة هندية وقعت أغرب حكم على شاب عشريني كان متهما بمحاولة اغتصاب شابة في ولاية بيهار الهندية .



توقعت النساء في تلك الولاية الهندية أن القانون سيوقع على الشاب عقوبة بالسجن لعدة سنواتبسبب جريمته، إلا أن قاضية هندية أخلت سبيل الشاب و لكن لن ينعم بالحرية خارج أسوار السجن .



أشارت الصحيفة أن القاضية الهندية حكمت على الشاب بغسيل ملابس كل النساء الموجودة في القرية التي يسكن بها في ولاية بيهار، و التي تيلغ عدد النساء بها2000 سيدة و أن يقوم بغسيال ملابسهن على نفقته الخاصة لمدة 6 أشهر .



لم يلبث الشاب ليفرح بقرار خروجه من السجن، و لكنه سينفق أموالا طائلة لغسيل ملابس السيدات، و التي تعتبر هي العقوبة الموقعة عليه و اشترطت القاضية بأنها ستعين حارس ليتأكد أن الملابس تم غسلها و نظيفة تماما .

