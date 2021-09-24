أمطار غزيرة على المناطق الساحلية شمال سيناء



تعرضت المدن الساحلية بشمال سيناء إلى هطول أمطار خفيفة مع انتشار السحب والغيوم في سماء المنطقة، خاصة في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

حيث سقطت مياه الأمطار بغزارة لمدة تزيد عن ٢٠ دقيقة مما أدي إلي غرق شوارع العاصمة العريش وبئر العبد ، بينما امتصت الأراضي الرملية مياه الأمطار في قري ومدن المحافظة .

صور معبرة

وقد التقط المواطنون في مدينة العريش الصور المعبرة عن سقوط مياه الأمطار في شوارع العاصمة، مؤكدين انها فأل حسن لموسم خير على المحافظة.

ومن جانبها استعدت محافظ شمال سيناء ، مبكرا لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد تعرض المحافظة لسقوط أمطار ..حيث أعطى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، تعليماته برفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة احوال الطقس خلال موسم الشتاء .

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الأمطار والظروف الجوية، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، وتجهيز المعدات تحسبا لأي أزمات قد تحدث.





كما استعد مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء، لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.

موجها بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء ، من خلال تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، وخدمتهم على أكمل وجه .