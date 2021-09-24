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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول قرار من ضياء السيد ضد قناة العربية بعد تسريب فيديو له بشأن شيكابالا

ضياء السيد
ضياء السيد

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، عن أول قرار اتخذه ضد قناة العربية بعد تسريب الفيديو المنتشر له على السوشيال ميديا بشأن حديثه عن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وقال “ أبتديت فى إجراءات مقاضاة القناة لاسترجاع حقى الأدبي، لأنى لم اتجاوز أو أسيئ لأحد.”.


وأوضح ضياء السيد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه كان يدردش مع العاملين فى القناة، وأن هذا التسجيل كان منذ فترة والتصريحات كانت دعابة و هزار.


وأشار إلى أن قناة العربية يدخلها وزراء و شخصيات كبيرة، وأن هذه المرة لم تكن الأولى للحديث مع قناة العربية.


وكشف أنه لم يتجاوز فى حق نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وهناك علاقة طيبة بين وبين نجم الزمالك.


كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن اللاعب رفض الرد على ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الخميس، لمقطع فيديو مسرب لـ ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، قبل ظهوره على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية.

وظهر ضياء السيد في مقطع فيديو مسجل له أثناء تجهيزه للظهور على الهواء في إحدى القنوات العربية، لكنه لم يكن يعلم أن حديثه مسجل وتحدث عن لاعبي نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا " والمغربي أشرف بن شرقي.

 

 

وداعب ضياء السيد، احد العاملين في الاستوديو  أن "محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، لن يعتب أبواب المنتخب في عهده".

واكد المصدر المقرب من شيكابالا أن من المفترض التقدم بطلب لمقاضاة مسرب الفيديو ،وان الأمر نوع من الدعابة ليس أكثر ، وأن شيكابالا رفض توضيح موقفه حتي الآن من الأمر خاصة أنه تربطه علاقه طيبه بمدرب المنتخب .


وانتقد ضياء السيد، المحترف المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، مؤكدا أنه يراوغ ناديه في مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن لديه عرضا خارجيا ويحتال على ناديه.

وأضاف: "بن شرقي يريد وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل في أي وقت ومقابل نصف مليون دولار فقط؛ هذا كلام غير طبيعي، يجب وضع هذا الشرط بعد الموسم الأول ومقابل مليوني دولار على أقل تقدير ليحصل الزمالك على استفادة مالية".

وأثار هذا المقطع حالة غضب كبيره لدى جماهير نادي الزمالك، التي رأت أن مدرب المنتخب يستهل مهمته في معاونة البرتغالي كارلوس كيروش، برفض ضم شيكابالا لمعسكرات الفراعنة دون أي تقييم وابتعاد اي عنصر ينتمي للزمالك من المنتخب .

 

وطالب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر برحيل ضياء السيد بسبب الفيديو المسرب .

فيما كتب ضياء السيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الأساس …. الفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذلك وفى عهدى واثناء ولايتى مع الأمريكي بوب برادلى انا كنت اكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب.

 

ضياء السيد الزمالك شيكابالا اخر النهار تامر امين

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