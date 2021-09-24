خصم 300 ألف جنيه .. 5 لاعبين لن توقع عليهم عقوبة الخطيب بعد خسارة السوبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير استثناء 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي من عقوبة خصم 300 ألف جنيه التى وقعها محمود الخطيب على الفريق والجهاز الفنى بعد خسارة لقب السوبر.

وخسر الأهلى لقب السوبر المصري بعد خسارته أول أمس أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح فى مباراة ظهر المارد الأحمر فيها بمستوى فنى باهت مما أثار غضب المسئولين والجماهير تجاه الجهاز الفنى بقيادة موسيماني واللاعبين وقرر الخطيب رئيس النادى الأهلي على الفور توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على الجهاز الفنى واللاعبين .

استثناء 5 لاعبين من العقوبة

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: “هناك لاعبون مستثنون من العقوبة الموقعة من قبل الخطيب كونهم فى المرحلة الأولى من بدايتهم مع الفريق مثل ، كريم فؤاد وعمار حمدى وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسام حسن”.

وفى الإطار ذاته ، قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة خلع عباءة الدفاع عن فريق الكرة والتماس الإعذار واشهر بقوة سيف العقوبات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.