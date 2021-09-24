بفستان أسود قصير ... إطلالة جذابة لـ منة فضالي عبر انستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الاسود مما نالت الصورة إعجاب متابعيها .

و علقت علي الصورة قائلة : ما أنت عليه الآن هو مجرد انعكاس لأفكارك السابقة في تفكيرك السابق ، لذا إذا كنت تريد تغيير مستقبلك ، فعليك تغيير أفكارك الآن ثم وضعها موضع التنفيذ في النهاية.



وخضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".



وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.