طالبان: روسيا قادرة على لعب دور الوسيط بيننا وبين الأمم المتحدة

أعرب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أمس الخميس، عن قناعته بقدرة روسيا على لعب دور الوسيط بين كابول والأمم المتحدة في معالجة جملة من الأمور العالقة وأهمها رفع العقوبات.

وقال مجاهد، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال ما إذا كانت كابول قد طلبت من موسكو وساطة مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات "روسيا يمكن أن تقوم بخطوة مهمة في هذا الأمر وتستطيع أن تكون وسيطا جيدا بيننا وبين الأمم المتحدة بما فيه في مسألة تخفيض العقوبات".

وأضاف "نحن نطلب معاونتهم للسلام في المنطقة وللسلام في أفغانستان وإعادة بناء أفغانستان أيضا".

وفي وقت سابق، تلقت الأمانة العامة للأمم المتحدة، رسالة من وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها "طالبان" بأفغانستان، أميرخان متقي، بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي في الدوحة، سهيل شاهين، مندوبا لها لدى الأمم المتحدة وتمت إحالة الرسالة إلى لجنة شؤون الاعتماد للأمم المتحدة، لتتم دراستها.

وبسطت طالبان في 15 أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.

وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.