محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف قريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح

بتكلفة 130 مليون جنيه





تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا رافقه خلال الجولة الجولة المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.



وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي بقريتي الواسطى والفتح والتي يجري تنفيذها بطول 30 كم طولي وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى مسئولي الشركة المنفذة للأعمال التي تمت بالمشروع.



كما التقى المحافظ بعدد من الأهالي بالقرية واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرية وأشادوا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي غيرت وجه قرى الريف المصرى واستهدفت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومشروعات المرافق لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



واستمع المحافظ ومرافقوه – خلال الجولة – لقصيدة شعرية للمواطن "صلاح اسماعيل" من أهالي القرية في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "ياريسنا يا زين" وسط زغاريد الأهالي وفرحتهم بتوصيل مشروع الصرف الصحي للقرية والتي أشاد فيها بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تنمية وتطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة.



وقال محافظ أسيوط إن مشروع الصرف الصحي بقريتي الواسطى وساحل سليم يجرى تنفيذه عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 130 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وخط طرد بطول 10 كم وشبكات صرف بطول 30 كم طولي وتم تنفيذ 18 كم من إجمالي الشبكات حتى الآن لافتًا إلى استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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