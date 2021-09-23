رئيس جامعة أسيوط : لن يسمح بدخول المباني الجامعية دون ارتداء الكمامة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انه تم تطعيم نحو 27 ألف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك من خلال 13 مركز تطعيم بالكليات والمستشفيات الجامعية وذلك ضمن الاستعدادات العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس جامعة أسيوط لـ" صدى البلد " : إن المستهدف تطعيمهم نحو 128 ألف من أبناء الجامعة ومن المتوقع الانتهاء من تطعيم المستهدفين قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد خاصة وان 75% من أبناء الجامعة قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وأشار رئيس جامعة أسيوط انه يتم تطعيم الطلاب خلال إجراء الكشف الطبي بالجامعة بالإضافة إلى اشتراط الإقامة بالمدن الجامعية أن يحصل المتقدمون للإقامة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ارتداء الكمامة في المباني الجامعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قائلا :" لن يسمح بدخول المباني الجامعية دون ارتداء الكمامة " وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .