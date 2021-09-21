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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط ناعيا المشير طنطاوى: حفاظ على الدولة المصرية في فترة حرجة

صدى البلد

 

نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

 

وأكد فى بيان رسمى صادر عن رئيس الجامعة أن رحيل المشير طنطاوى يمثل خسارة شخصية وطنية مخلصة أفنى حياته فى خدمة الوطن والعمل من أجله سواء خلال سنوات عمله كضابط فى القوات المسلحة وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وما مثله من صورة مشرفة خلقاً وعملاً لرجال القوات المسلحة الباسلة .

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كما أشاد الدكتور طارق الجمال بما سجله الفقيد الراحل من مواقف مشرفة وإدارة وطنية حكيمة كرجل دولة تولى بأمانة وإخلاص مهام البلاد ونجح فى الحفاظ على الدولة المصرية وحماية مؤسساتها فى فترة حرجة هى الأصعب والأخطر فى تاريخها الحديث .

وتوجه رئيس جامعة أسيوط باسم أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة البطل الراحل داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل عمله المخلص ومسيرته الحافلة وسيرته العطرة فى صالح أعماله وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان . 

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