مرض جيني.. مؤشرات تدل على الإصابة بالاكتئاب

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية، تعليقا على انتشار الانتحار بكثرة الفترة الحالية، إن من يقدم على الانتحار يمكن أن يعاني من الاكتئاب أو انفصام الشخصية.



وأضاف "جمال فرويز" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية “نورين شحاتة”، أن فئة المراهقين العصابيين هم الأكثر انتحارا، متابعا: المراهق أول ما يعاني من الضغط يتوجه تلقائيا للتفكير في الانتحار".



وفيما يخص مؤشرات وعلامات الإصابة بالاكتئاب، أوضح أن مريض الاكتئاب يعاني من إضطرابات في النوم والطعام، بالإضافة إلى فقدان الشغف وتفضيل العزلة والابتعاد عن الآخرين.



واستطرد: “في حالة استمرار تلك المؤشرات لمدة أكثر من أسبوعين يجب التوجه إلى طبيب مختص للتعامل مع الحالة قبل تدهورها”.



وأشار إلى أن هناك 7 أنواع من الاكتئاب، أحدهما وراثي وآخر مزمن، ولهذا يجب على الطبيب المعالج معرفة سبب الاكتئاب والتعامل معه بشكل محترف.



وشدد على أن الاكتئاب مرض جيني وله أعراض، ولا يجب الاستخفاف بها.



