ماكرون بعد لقائه ميقاتي : فرنسا لن تترك لبنان



أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة دعم لبنان، مشيرا الى أن لبنان يستحق أفضل مما هو فيه الآن وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محدّدة وفرنسا لن تترك لبنان.

وجاء كلام ماكرون عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الاليزيه على "غداء عمل".

وأضاف أن فرنسا ستستمر بوضع يدها مع لبنان ودعم المواطنين وباريس قدمت دعماً للجيش اللبناني وستواصل ذلك.

ورأى أنه خلال مرحلة تشكيل الحكومة كان وضع لبنان يتدهور ووعدت بمعاقبة المسؤولين عن تأخير عملية التشكيل.

وشدد على ان "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات"، لافتا الى ان رئيس الحكومة تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية.

وتابع ماكرون: على الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد وعليها البدء سريعاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان النظام المالي والمصرفي اللبناني يحتاج لإصلاحات كبيرة.

وقال: سنتحدث مع رئيس الحكومة اللبناني حول الانتخابات القادمة التي يجب أن تتم بشفافية.