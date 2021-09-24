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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

صدى البلد

يعد أول من عبر المانش ماثيو ويب عام 1875، واستغرق مدة 43 ساعة و10 دقائق، انطلق فيها من إنجلترا إلى فرنسا ثم من فرنسا عائداً إلى إنجلترا.
وفي الوقت الحالي يستغرق السباحون نصف المدة في ظل التقنيات الحديثة، ونجح عدة سباحين عرب في عبور المانش وكان البطل المصري إسحاق حلمي أول سباح عربي يعبر المانش عام 1928.
وعبر بعده كثيرون يتقدمهم حسن عبدالرحيم الذي عبر المانش لأول مرة عام 1948، ثم عبر المانش من إنجلترا إلى فرنسا عام 1949، ومن فرنسا إلى إنجلترا عام 1950 كذلك عبر المانش البطل مرعي حسن حماد عامي 1949 و1951، وعبر البطل عبداللطيف أبوهيف المانش عام 1951، كما عبر المانش كل من عبدالمنعم عبده، ومحمد بكر، وسيد العربي عام 1952.
وسط هذه الأسماء نجد السباح المصرى مصطفى خليل الذى حقق إنجازات لم يسبقه غيره إليه وهو عبور المانش بلا قدمين 3 مرات، ليكون السباح الأول فى التاريخ الذى يقوم بهذه المهمة وينجح فيها.
كان خليل يلعب فى صفوف الناشئين بنادى الزمالك، ولكنه تعرض إلى حادث قطار أدى إلى بتر قدميه، ولكنه تغلب على الصعوبات وشارك فى الكثير من المسابقات العالمية وراوده حلم عبور المانش، وفى عام 1992 نجح بالفعل فى المهمة، واستغرق زمن قدره 16 ساعة و40 دقيقة، المرة الثانية التى عبر فيها المانش كانت عام 1994، وكانت غريبة، حيث عبره ضد التيار فى زمن 14 ساعة و55 دقيقة، ثم نجح فى المهمة للمرة الثالثة عام 1998
وعلى صعيد أخر كشف هانى عبد الهادى لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى عن كواليس توقيع الرئيس السيسى على التى شيرت الخاص به على هامش تكريم البعثة البارالمبية بقصر الاتحاداية.
وقال هانى إنه حرص خلال الذهاب إلى التكريم على أن يكون معه التيشيرت والقلم، قبل التكريم استأذن من أحد القادات المتواجدة برغبته فى توقيع الرئيس السيسى على التى شيرت، وبالفعل بعد التقاط الصورة الجماعية، قال الرئيس "حد عاوز حاجة أو ليه طلب، فقلت له أنى أرغب فى توقيعه على التى شيرت، فما كان من الرئيس إلا أن قال أنا هاجى لك، وبالفعل جاء إليً، ووقع على التى شيرت".
وأَضاف اللاعب أن مقابلة الرئيس كانت حلم له منذ عام 2016، لأنه يحبه على المستوى الشخصى، وسعيد بتكريمه لى، قائلا "فخور أنه وقع لى على التى شيرت لأنى بحبه جدا وسعيد بمقابلته جدا".
وكتب الرئيس على التى شيرت للاعب: "خالص شكرى وتقديرى، مع التوقيع وكتابة تاريخ اليوم".
كان هانى عبد الهادى قد حقق الميدالية البرونزية فى منافسات رفع الأثقال بدورة طوكيو.

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