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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجعه 7 جنيهات.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24-9-2021

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 -9-2021 بمحلات الصاغة فى مصر بنحو 7 جنيهات.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

أسعار الذهب بالجنيه المصري

عيار 24    880  إلى  882
عيار 22    807  إلى  809
عيار 21    766  إلى  768
عيار 18   659  إلى  660
عيار 14   510  إلى  511
عيار 12   437  إلى  440
الاونصة 27,439  إلى  27,510
الجنيه الذهب 6,176  إلى  6,192
الكيلو 882,286  إلى  884,571

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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