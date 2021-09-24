بعد تراجعه 7 جنيهات.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24-9-2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 -9-2021 بمحلات الصاغة فى مصر بنحو 7 جنيهات.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 880 إلى 882

عيار 22 807 إلى 809

عيار 21 766 إلى 768

عيار 18 659 إلى 660

عيار 14 510 إلى 511

عيار 12 437 إلى 440

الاونصة 27,439 إلى 27,510

الجنيه الذهب 6,176 إلى 6,192

الكيلو 882,286 إلى 884,571

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.