عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون البناء والإيجار القديم أبرزها.. إسكان الشيوخ توضح أجندتها البرلمانية لدور الانعقاد القادم

صدى البلد

تحدث النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن أجندة اللجنة المرتقبة والمحاور المرتقب طرحها، خاصة أن لجنة الإسكان من اللجان الهامة التي تتميز بالزخم التشريعي.

txt

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 من الشهر نفسه

txt

وكيل سياحة النواب يوضح جهود الدولة فى الترويج للآثار المصرية


قال النائب أكمل فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة في صدد تقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن التعامل مع صعوبات قانون البناء وآليات تطبيقه خاصة مع ظهور مشاكل عديدة في القانون بالنسبة للمواطن، موضحا أنه سيتم العمل على تذليل الصعوبات والعراقيل الواردة بالقانون سواء من ناحية الأوراق المطلوبة والمستندات المشترط تقديمها للجهات من أجل البناء، موضحا ان دور المجلس الإحساس  بالمواطن وسماع آرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها بما يحقق الصالح العام سواء للحكومة او للشعب.


وأضاف وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه سوف يتم مناقشة قانون الإيجار القديم مرة أخرى بهدف تحقيق التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، حيث سيكون هناك تضافر في الجهود للخروج بقانون قادر على حل هذه الازمة.


وأشار النائب اكمل فاروق انه سوف يكون هناك مقترح بعمل وزارة للنقل البحري حيث انه لا يقل أهمية عن النقل البري، بالإضافة إلى اننا نمتلك مجرى قناة السويس مما يتطلب البحث في هذا الأمر.


 ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

 

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب قناة السويس الإيجار القديم الشيوخ البرلمان

ترشيحاتنا

عضو اللجنة البارالمبية لـ صدى البلد: تكريم الرئيس منح أبطالنا شعورًا بالمساواة

أمريكا: علاقتنا مع مصر استراتيجية ومهمة

مدير المكافحة السابق: مخدر الشابو ينتشر بكثرة في سوهاج .. فيديو

ما السر وراء طول حياة الملكة إليزابيث الثانية؟ .. إليك الروتين

فاضل إيه؟ السيسي يفاجئ مهندسًا بسؤال أثناء تفقده تطوير الدائري|فيديو

وسط فرحة عارمة.. شاهد | استقبال العاملين للرئيس السيسي أعلى كوبري السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

بعد أشهر قليلة.. افتتاح مشروع الربط البري بين السعودية وعمان

بـ41 مليون دولار.. كيف وصل ابن نجريج محمد صلاح إلى خامس اللاعبين دخلا بالعالم؟

بث مباشر.. بيراميدز وسموحة في مواجهة نارية ببطولة كأس مصر

احذر.. أصحاب العقارات معرضون للغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ