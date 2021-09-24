قانون البناء والإيجار القديم أبرزها.. إسكان الشيوخ توضح أجندتها البرلمانية لدور الانعقاد القادم

تحدث النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن أجندة اللجنة المرتقبة والمحاور المرتقب طرحها، خاصة أن لجنة الإسكان من اللجان الهامة التي تتميز بالزخم التشريعي.



قال النائب أكمل فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة في صدد تقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن التعامل مع صعوبات قانون البناء وآليات تطبيقه خاصة مع ظهور مشاكل عديدة في القانون بالنسبة للمواطن، موضحا أنه سيتم العمل على تذليل الصعوبات والعراقيل الواردة بالقانون سواء من ناحية الأوراق المطلوبة والمستندات المشترط تقديمها للجهات من أجل البناء، موضحا ان دور المجلس الإحساس بالمواطن وسماع آرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها بما يحقق الصالح العام سواء للحكومة او للشعب.



وأضاف وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه سوف يتم مناقشة قانون الإيجار القديم مرة أخرى بهدف تحقيق التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، حيث سيكون هناك تضافر في الجهود للخروج بقانون قادر على حل هذه الازمة.



وأشار النائب اكمل فاروق انه سوف يكون هناك مقترح بعمل وزارة للنقل البحري حيث انه لا يقل أهمية عن النقل البري، بالإضافة إلى اننا نمتلك مجرى قناة السويس مما يتطلب البحث في هذا الأمر.



ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.