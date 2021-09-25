إصدار خاص لـ بي ام دابليو من نسختها X7 2022 .. صور

تواصل شركة بي ام دابليو من تألقها داخل الأسواق العالمية، وذلك عبر باقة من الطرازات المتنوعة، بينما يقدم الصانع البافاري اصدار خاص بالسوق الياباني باسم Nishijin، حيث يعتمد ذلك الإصدار على النسخة القوية X7 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

تصميم داخلي مبهر لـ بي ام دابليو X7 2022 Nishijin

تنفرد النسخة الخاصة Nishijin من بي ام دابليو X7 2022 باطلالة داخلية مميزة تعمل الكثير من المفاهيم الفريدة، حيث تمتعت بنسيخ داخلي مصمم في منطقة Nishijin الواقعة في كيوتو، مع سقف بنفس اللمسات باطلالة بانورامية الأداء، و شماسات امامية تحمل نفس النقشات، كما ظهرت هذه الزخارف داخل مساند اليد ووحدة التحكم الخاصة بمنطقة ناقل الحركة، وبعض انحاء مقصورة القيادة.

إلى جانب بعض التجهيزات الخاصة بها مثل شاشة الوسائط المتعددة ومقود حركة متعدد الوظائف، و شاشات عرض مثبتة بالناحية الخلفية من المقاعد الامامية تتيح للركاب السيارة الاستمتاع بعرض الوسائط أيضا، مع مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام صوتي و ترفيهي، ومقاعد مريحة ذات نقشات عاشرة وبارزة، وبعض النواكل اللامعة، بالإضافة إلى أنظمة دعم قائد السيارة على تحديات الطريق.

المواصفات الفنية لـ بي ام دابليو X7 2022 Nishijin و كم يبلغ سعرها ؟

تستند السيارة بي ام دابليو X7 2022 Nishijin على النسخة 40D xDrivek، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، ومن المفترض ان هذه السيارة سوف يتم عرضها في أوياما بطوكيو يوم 21 سبتمبر القادم من العام الجاري 2021، على ان يتم تصميمها عبر 3 نسخ فقط، وبقيمة سعرية قدرها 16.8 ميلون ين ياباني.