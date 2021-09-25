عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص لـ بي ام دابليو من نسختها X7 2022 .. صور

اصدار خاص لـ بي ام
اصدار خاص لـ بي ام دابليو من نسختها X7 2022

تواصل شركة بي ام دابليو من تألقها داخل الأسواق العالمية، وذلك عبر باقة من الطرازات المتنوعة، بينما يقدم الصانع البافاري اصدار خاص بالسوق الياباني باسم Nishijin، حيث يعتمد ذلك الإصدار على النسخة القوية X7 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

تصميم داخلي مبهر لـ بي ام دابليو X7 2022 Nishijin

 

تنفرد النسخة الخاصة Nishijin من بي ام دابليو X7 2022 باطلالة داخلية مميزة تعمل الكثير من المفاهيم الفريدة، حيث تمتعت بنسيخ داخلي مصمم في منطقة Nishijin الواقعة في كيوتو، مع سقف بنفس اللمسات باطلالة بانورامية الأداء، و شماسات امامية تحمل نفس النقشات، كما ظهرت هذه الزخارف داخل مساند اليد ووحدة التحكم الخاصة بمنطقة ناقل الحركة، وبعض انحاء مقصورة القيادة.

إلى جانب بعض التجهيزات الخاصة بها مثل شاشة الوسائط المتعددة ومقود حركة متعدد الوظائف، و شاشات عرض مثبتة بالناحية الخلفية من المقاعد الامامية تتيح للركاب السيارة الاستمتاع بعرض الوسائط أيضا، مع مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام صوتي و ترفيهي، ومقاعد مريحة ذات نقشات عاشرة وبارزة، وبعض النواكل اللامعة، بالإضافة إلى أنظمة دعم قائد السيارة على تحديات الطريق.

المواصفات الفنية لـ بي ام دابليو X7 2022 Nishijin و كم يبلغ سعرها ؟ 

تستند السيارة بي ام دابليو X7 2022 Nishijin على النسخة 40D xDrivek، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، ومن المفترض ان هذه السيارة سوف يتم عرضها في أوياما بطوكيو يوم 21 سبتمبر القادم من العام الجاري 2021، على ان يتم تصميمها عبر 3 نسخ فقط، وبقيمة سعرية قدرها 16.8 ميلون ين ياباني.

بي ام دابليو Nishijin SUV شركة بي ام دابليو بي ام دابليو X7 2022 Nishijin

ترشيحاتنا

شاهد| حشد جماهيري .. تامر حسني يشعل حفل كلية آداب جامعة الإسكندرية

تعرف علي مهام عمل مجلس إدارة إتحاد البنوك وفقا لقانون المركزي

تأخير صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق.. هل حرام؟ حقيقة ينبغي معرفتها

نجمات ارتدين الحجاب .. ياسمينا العلواني الأحدث.. نيرمين محس اختارت مسجد الرسول لإعلان قرارها .. و حلا شيحة أثارت جدلا كبيرا

أبرزها برينتفورد وليفربول ..مواعيد مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

يورجن كلوب : محمد صلاح آلة تهديفية وأرقامه جنونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ