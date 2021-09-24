برلماني: صندوق دعم الفلاح واقتناء الحيوانات الأليفة علي أجندة زراعة النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك ملفات كثيرة سيتم طرحها علي لجنة الزراعة والأمن الغذائي، تلك الملفات تنقسم إلي نوعين، الأول لم يتم مناقشتها في دور الإنعقاد الأول بسبب إزدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، والثاني ملفات جديدة سيتم طرحها لأول مرة.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها هي ضوابط إقتناء الحيوانات الأليفة، ومشروع قانون صندوق دعم الفلاح بهدف تخفيف الاعباء عن المزارعين، علاوة علي مستجدات ملف الاسمدة والتقاوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه ينوي التقدم بعدد من الأفكار التي تدعم قطاع الزراعة والري من ضمنها الاستغلال الأمثل لمياة الأمطار سواء من خلال مخرات السيول أو غيرها، علاوة علي استصلاح الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بعد أن دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

موعد انعقاد مجلس الشيوخ

كما أصدر رئيس الجمهورية قرار دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في ٥ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.