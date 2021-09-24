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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من عشق الرسم إلى المعارض العالمية.. محطات في حياة عملاق الكاريكاتير الراحل فرحات جمعة

رسام الكاريكاتير
رسام الكاريكاتير جمعة فرحات

نُشرت رسوماته تحت اسم "جمعه"، فكان فنان الكاريكاتير جمعة فرحات، أحد أشهر وأفضل فناني الكاريكاتير في مصر، فكانت رسوماته تعبيرية ساخرة، فارق جمعة عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 80 عام بعد صراع مع المرض.

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عشق الرسم

مر الفنان الكاريكاتيري الراحل جمعة فرحات بعدة محطات في حياته، حيث ولد في 24 ابريل 1941، وعشق الرسم منذ طفولته حتى أن أحد أساتذته بالمدرسة لاحظ هوايته وأعطاه كتابا باللغة الإنجليزية عن فن الكاريكاتير وشجعه على السير في هذا الطريق.

رسام كاريكاتير

وفي محطته الثانية بعد حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ألتحق جمعة فرحات بالعمل في مؤسسة روزاليوسف التي كان ينشر فيها رسومه بمجلتي "صباح الخير"، و "روزاليوسف" حتى عام 1999 قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الأهرام ، فضلاً عن رسمه لمجلة الأطفال الإماراتية "ماجد" من عام 1972 حتى 1979،.

رسومات ساخرة

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اعتاد جمعة نشر رسومه الساخرة التي كانت تتناول الأحوال اليومية للمواطن المصري في بعض الصحف الحزبية والمستقلة مثل "الشعب" و"الأهالي" و"الوفد" و"صوت الأمة" و"الفجر" وصحف أجنبية.

 

أعمال عالمية

كان لديه وكيل في نيويورك (رسامي الكاريكاتير ونقابة الكاتب) سي & دبليو الذي ينشر عمله في أكثر من 120 صحيفة ومجلة أمريكية وفي حوالي 25 مجلة وصحيفة أوروبية وآسيوية، ومعظم الصحف الدولية ، مثل إنترناشيونال هيرالد تريبيون ، إنجليش تايمز ، إل لوفراسيون ، كندي جاريت ، وغيرها ، نشرت أعماله.

 

بعض أعماله معروضة في المتحف الألماني في بون والمتحف الدولي للكاريكور في فلوريدا.

معارضه

أقام فرحات معرضًا خاصًا به في دمشق في سوريا، عام 1998، اشترك في العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية وأصدر بعض الكتب الساخرة منها "4 حكومات.. ومعارضة"، وقدم برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا، حمل اسمه "مع جمعة كل جمعة" كان يستعرض خلاله أبرز رسوم الكاريكاتير المنشورة بالصحف العالمية من خلال الأحداث الجارية ويتناولها بالشرح والتحليل.

وفي آخر محطات حياته تولى رئاسة الجمعية المصرية للكاريكاتير في يونيو 2015 وحتى وافته المنية اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

جوائزه

حصل جمعة على : 

- جائزة اتحاد الصحفيين في سنتي 1985 و1989

- جائزة مصطفى أمين وعلي أمين لأفضل رسام كاريكاتير مصري لعام 1999.

الكاريكاتير جمعة فرحات فنان الكاريكاتير جامعة القاهرة روزاليوسف مؤسسة الأهرام

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