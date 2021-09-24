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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مدير دائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، اليوم الجمعة، أن مساعدة الحكومة اللبنانية في التعامل مع أزمة قطاع الكهرباء تتصدر أولويات جدول أعمال البنك في لبنان.

 

وقال كومار جاه خلال استقبال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل لوفد من البنك الدولي إن اللقاء تركز على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان، وفقا لوكالة “رويترز”.

 

وأضاف المسؤول في البنك الدولي “أن مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعمالنا ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قدما في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة”.

 

وتابع "بحثنا في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة وللبنك أيضا"، مشددا على أهمية دفع عملية تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي قدما إلى الأمام.

 

وأبدى المسؤول في البنك الدولي استعداد البنك للتعاون مع وزارة المالية على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات، مؤكدا دعم الجهود في معالجة الأزمات في لبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة.

 

وتعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن توفير التغذية بالتيار بسبب نقص الوقود وعجز معامل الانتاج عن انتاج كامل الطاقة المطلوبة، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في حين لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين الديزل اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

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البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

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