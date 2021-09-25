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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير البترول : حياة كريمة يستهدف توصيل الغاز لـ 7 ملايين وحدة سكنية جديدة .. ونواب : القطاع شهد طفرة غير مسبوقة.. وتطور الخدمات يليق بعصر الجمهورية الجديدة

صدى البلد

برلماني: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحد المستهدفات الرئيسية لمبادرة حياة كريمة
نائب: تزايد أنشطة الغاز انعكست نتائجها على الخدمات المقدمة للمصريين
البلشي: أنشطة قطاع الغاز شهدت طفرة.. ونتائجها انعكست على خدمات المواطنين


كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العمومية لشركة إيجاس، أن هناك طفرة متميزة فى أنشطة صناعة الغاز بمصر، وأن المبادرات الرئاسية وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين، موضحا أن المرحلة الأولى لحياة كريمة والمشروع القومى للغاز فى المنازل يضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة تعمل بالغاز خلال الـ 3 سنوات القادمة.

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وأكد نواب البرلمان على أن هناك إنجازات كبيرة شهدها قطاع البترول في مصر في السنوات الأخيرة، انعكسن نتائجه على المواطن بشكل مباشر، موضحين دور مبادرة حياة كريمة في الاهتمام بكافة الخدمات وليس توصيل الغاز فقط.


وحول هذا الموضوع قال النائب احمد حماد عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة حققت طفرة غير مسبوقة في جميع مناحي الحياة، وليس في ملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فقط، مشيرا أن هذه المبادرة تأتي في ظل متابعة الرئيس عبد الفتاح لتحقيق كافة أهدافها الموضوعة، لإحداث نقلة نوعية في شتى مناحي الحياة بالوطن.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية في تصريحاته لـ: صدى البلد" ، ان قري مركز زفتى بالمحافظة شهدت استمرار فعاليات مبادرة حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، من اجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية بكافة القرى الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.


ونوه النائب أحمد حماد إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعى وتوصيله للمنازل أحد المستهدفات الرئيسية للمبادرة ضمن محور توفير سكن كريم.


من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة مناحي الحياة، وذلك بتطوير كافة الخدمات المقدمة له.


وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المبادرة استهدفت القرى والنجوع الفقيرة، وذلك بإعادة الحياة فيها، وتطوير البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق الصحية والتعليمية والاتصالات والغاز والطبيعي.


ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك طفرة  حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة، مشيرا غلى أن هذه الطفرة انعكست نتائجها على على تقديم خدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية.


وقال النائب اكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، ويتم العمل على قدم وساق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير وتحسين البنية التحتية في كافة مناحي الحياة سواء بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وخطوط الغاز وإزالة العشوائيات التي كانت تمثل موضع خطورة لقاطنيها وللمجتمع بأكمله.


ونوه فاروق في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن مصر أخذت خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ضخت استثمارات في مشروعات اكتشافات البترول، من خلال وضع استراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج.


وتابع عضو مجلس الشيوخ انه يتم مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار .


وأكد فاروق أن الرئيس السيسي وضع مصلحة المواطن نصب عينيه، حيث أن ما نراه من تطور في كافة الخدمات يليق بعصر الجمهورية الجديدة.
 

البرلمان محافظة الغربية البترول مبادرة حياة كريمة الغاز الطبيعى حياة كريمة وزير البترول والثروة المعدنية

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