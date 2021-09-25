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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..المفتي: العبقرية المصرية في المساواه تجلت خلال عهد الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: 2.5 مليون شخص تخلفوا عن موعد تلقى لقاح كورونا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

 

وزيرة الهجرة توضح تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين في الخارج.


وزيرة الصحة: أفريقيا داخلة علي موجة رابعة لكورونا.. والوفيات تتراجع في أوروبا
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن  افريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة، بينما أوروبا تشهد انحصار الموجة الرابعة وتقليل الوفيات بشكل كبير خلال الفترة الحالية.


وزيرة الصحة: 2.5 مليون شخص تخلفوا عن موعد تلقى لقاح كورونا
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،  آخر تطورات التطعيم بلقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاحات تقلل نسب الإصابة ولا تمنعها.


المفتي: اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية مثل استغلال الدين
قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن مكافحة التطرف و الإرهاب جزء أصيل من استقرار المجتمعات.

 

طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا.. فيديو
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب الحصول على اللقاح المضاد لكورونا؛ لتقوية المناعة ضد الفيروس وبطريقة صحية، وهذا سيتم؛ إذا حصل 70% من البشر حول العالم على اللقاح، وبوتيرة سريعة ومتقاربة.


3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن خطورة تناول المضادات الحيوية دون داعي.

 

المفتي: العبقرية المصرية في المساواة تجلت خلال عهد الرئيس السيسي.. فيديو
قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، تهتم بمجالات عديدة، منها الحرص على المساواة وعدم التمييز.

 

حسام موافي يكشف طرق التعامل مع مرض السكر والضغط.. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، طرق التعامل مع مرضي الضغط والسكر، وكيفية التأقلم معهما لتجنب التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

 

"الخارجية الأمريكية": نتطلع إلى حوار استراتيجي مع مصر قريبا.. فيديو
قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، إن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر علاقة استراتيجية وتغطي مجالات كثيرة عبر عقود ماضية.

 

6.4 مليون طن مبيعات.. مصر للبترول تتصدر شركات التسويق بـ 1500 محطة
أشاد الإعلامي محمد موسى، بوصول عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة لشركة مصر للبترول بقيادة المهندس محمد شعبان، إلى 1508 محطات في مختلف محافظات مصر متصدرة الشركات التسويق من حيث عدد المحطات.


المفتي: نستطيع بالمراجع جمع فقه الإمام الليث وجعله مدرسة .. فيديو
تحدث الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن شيخ الإسلام الليث بن سعد محدث وإمام أهل مصر في زمانه.

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