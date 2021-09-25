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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان فسفوري.. زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية مبهجة

صدى البلد

حرصت الإعلامية فاتن موسى  زوجة مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة برفقة مجموعة من الأصدقاء.

 

وتألقت زوجة مصطفي فهمي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الفسفورى ذات القماش الستان مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

 

مصطفى فهمى ينتمى لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.
 
حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974. 

بدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).

نساء فى حياة مصطفى فهمي

تزوج الفنان مصطفى فهمى 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، ودينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

ووكشف الفنان مصطفى فهمى فى تصريحات تليفزيونية ان مفهوم الشقاوه بالنسبة له؛ هو جزء من السفر والسهر والرياضة وغيرها، فهو يحصل على جزء من كل هؤلاء، إلا أنه يعتبر أن الرياضة هي الاهم فى حياته ، لذا لا يرى أن زمن الشقاوة لا ينتهى. 

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Screenshot_20210925-004034_Samsung capture
Screenshot_20210925-004032_Instagram
Screenshot_20210925-004032_Instagram
زوجة مصطفى فهمي اطلالة زوجة مصطفى فهمى إطلالات زوجة مصطفي فهمي

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