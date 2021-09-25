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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أجل السرقه.. شقيقان وطفل وراء مقتل سائق التوك توك بالمنيا

الشاب المجني عليه
الشاب المجني عليه بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف لغز العثور على جثة سائق مركبة توك توك مخنوق وملقي على حافة مصرف المحيط بقرية نزلة الفلاحين بمركز المنيا وتبين أن مرتكبي الواقعة شقيقين وطفل بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه.

 

حيث تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن من كشف ملابسات الحادث، والقبض على المتهمين وهم «ا. ح، 32 سنه» وشقيقة «م، ح، 21 سنة»، والثالث طفل 12 سنة، مقيمون جميعا بقرية البرجاية بمركز المنيا، وإحالتهم للنيابة العامة لبدء التحقيق.

 

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي مدير الامن إخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية نزلة الفلاحين على جثة الشاب طه. ج. ا 20 سنه، حاصل على دبلوم، مقيم بقرية صفط اللبن التابعة لدائرة مركز المنيا مخنوق وملقي على حافة مصرف المحيط بنطاق قرية نزلة الفلاحين.

 

تم انتقال فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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