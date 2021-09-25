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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاتل من أجل المشاركة.. وائل جمعة يكشف تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد

مصطفى - محمد
مصطفى - محمد

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر الوطني تفاصيل المكالمة التي أجراها مع مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك المعار إلى صفوف فريق جالطة سراي التركي.

 

قال وائل جمعة فى تصريحات تليفزيونية: حرصت على إجراء اتصال هاتفي بـ مصطفى محمد المعار إلى صفوف نادى جالطة سراي التركي خلال الفترة الماضية وتحدثت معه في كافة الأمور مؤكدًا أنه من العناصر المهمة في صفوف الفراعنة.

 

واستطرد وائل جمعة : وجهت نصيحة إلى مصطفى محمد بأن يجعل مصيره بيده وأن يقاتل من أجل المشاركة مع الفريق وأن يبذل قصارى الجهد من أجل عدم الابتعاد عن المباريات.

 

وعن أزمة التسريبات الخاصة بالفيديو الذى ظهر خلاله ضياء السيد المدرب العام للفراعنة الكبار قال وائل جمعة: الادعاءات التي طالت الجهاز الفنى للمنتخب بتفضيل الجهاز للاعبى النادى الأهلى مغرضة لن نفضل اسمنا على مصلحة واسم مصر مشددا على أن الاحترافية هي أساس الاختيارات.

 

وأكد وائل جمعة أن الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب الأول رغم أنه زملكاوي إلا أن اختياراته للاعبين كان قوام المنتخب الوطني من صفوف النادي الأهلي.

 

شدد وائل جمعة على أن باب المنتخب الوطني الأول مفتوح أمام كافة لاعبي الدوري الممتاز وزملائهم المحترفين فى مختلف الدوريات.

 

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، المعار إلى جالطة سراي، لقائمة منتخب مصر النهائية، لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم.

 

وتابع كارلوس كيروش العديد من المحترفين المصريين في أوروبا خلال الفترة الماضية وأبدى إعجابه بقدرات مصطفى محمد.

 

كان مصطفى محمد سجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم، في الوقت القاتل من المباراة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

 

وتولى كارلوس كيروش مهمة تدريب منتخب مصر، مؤخرا، خلفا لـ حسام البدري.

 

ليفربول يعلن موافقته على انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر

 

في سياق آخر، أكد مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول أن إدارة ناديه لا تمانع انضمام محمد صلاح نجم الفريق، لمنتخب مصر، لخوض مواجهتي ليبيا.

 

ولم تعد مصر متواجدة في القائمة الحمراء رفقة 7 دول أخرى بحسب التحديث الجديد من الحكومة البريطانية، ما يعني بأن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي يمكنه المشاركة مع الفراعنة في المباراة المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة للمونديال.

 

وقال مات ماكان في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ردا على موقف محمد صلاح من الانضمام إلى منتخب مصر أمام ليبيا: نحن لا نحظر ذهاب اللاعبين إلى بلاد لا يضطرون فيها للخضوع إلى الحجر الصحي عقب عودتهم".

 

يذكر أن ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الشهر الماضي، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء آنذاك، والتي تستوجب قضاء الفرد عند عودته من أي من تلك البلدان الموجودة في القائمة، 10 أيام على الأقل في العزل الذاتي بأحد الفنادق.

 

 

 

 

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