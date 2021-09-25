كيف تخسر وزنك عن طريق حركة الأمعاء؟ استشاري يوضح.. فيديو

قال الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري نباتات طبية وممثل مجموعة الدكتورة " دعاء سهيل": إن المنتج الغذائي "بيستا " يحتوي على عنصر السيلييوم، والألياف الغذائية ، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وهضم الطعام ، وإخراجه.، مشيرا إلى أن " السيليوم " له القدرة على امتصاص الدهون .

وأَضاف الدكتور خالد أحمد غزالي، خلال لقائه لـ برنامج " سفرة وطبلية"، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وتقديم الشيف توتا مراد ، أن كورس " بيستا " يساعد على امتصاص الدهون والنشويات من الدم ، وذلك تجنبا لرفع نسبة السكر بالدم ، وكذلك الكوليسترول ، مشددا أنه من الأفضل شربه على الفور بمجرد تذويبه في المياه ، مع شرب كوباتين من المياه بعده .

وأشار استشاري النباتات الطبية إلى أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، موضحا أن " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس الذي تقدمه الدكتورة دعاء سهيل .

وفي تصريحات سابقة، قال استشاري النباتات الطبية إن نبات "بيستا" يزيد معدل الحرق بدون أي مجهود، وبدون أي أعراض جانبية، وبذلك ينخفض وزن مريض السمنة بدون أي حرمان.



وأشار استشاري النباتات الطبية، إلى أن كورس " بيستا " يساعد على امتصاص الدهون والنشويات من الدم ، وذلك تجنبا لرفع نسبة السكر بالدم ، وكذلك الكوليسترول .