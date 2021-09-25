ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

جريمة داخل القطار

جريمة لا يصدقها عقب حيث تجرد اخ من المشاعر الإنسانية وأطلق النار علي شقيقه ليؤدى بحياته وسط ذهول من الركاب.

حيث اختلفا الشقيقان وتعالت صيحاتهما داخل القطار ليخرج أحدهم مسدس ويطلق النار علي شقيقه ٣ طلقات في رأسه ليلقى مصرعه في الحال.

حالة من الهرج والذعر سادت بين ركاب قطار المناشي في محطة الخطاطبة وسادت الصرخات ليقوم الأهالي بنقل الجثة علي الرصيف وإبلاغ قوات الشرطة.

فر المتهم هاربا عقب قتل شقيقه إلا أنه تم التوصل إليه عقب ساعات من الحادث وكشف غموض الواقعة.

وتمكنت مباحث مدينة السادات من ضبط قاتل تاجر عسل داخل قطار المناشي بنطاق محطة الخطاطبة بمركز السادات.

حيث تبين أن القاتل هو شقيق المجني عليه وأقدم علي إطلاق النيران علي شقيقه داخل القطار لخلافات بينهم وسط ذهول الركاب.

وكان تاجر عسل من محافظة قنا ومقيم قرية كفر دواد الجديدة بمركز. السادات قد لقي مصرعه داخل قطار المناشي في محطة الخطاطبة حيث تم إطلاق النار عليه وسط صرخات وذهول الجميع.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بوجود قتيل داخل قطار المناشي.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع " ع.ا " تاجر عسل داخل القطار عقب اطلاق النار عليه وسط الركاب حيث أطلق النار عليه شخص مجهول لم يتم تحديد هويته بعد.

فيما تم نقل الجثة الي مستشفي السادات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تمكنت مباحث المنوفية من كشف غموض الحادث عقب ساعات من حدوثه حيث تبين أن وراء حادث القتل شقيق المجني عليه.