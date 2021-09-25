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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تشيلسي ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي - تشيلسي
مانشستر سيتي - تشيلسي

انتهت أحداث الشوط الأول بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق مانشستر سيتي علي الكرة بنسبة وصلت إلى 67% مقابل 33 % لصالح تشيلسي

وسدد فريق مانشستر سيتي 6 كرات جمعيها لم يشكل خطورة علي مرمي البلوز ، في حين سدد تشيلسي كرة واحده ولم تشكل خطورة أيضا.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، من 5 مباريات، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

 

تشكيل مانشستر سيتي


حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، فودرين.

الهجوم: جريليش، خيسوس.

 

تشكيل تشيلسي


حراسة المرمى: ميندى

الدفاع: سيلفا - روديجر- كريستينسن

الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - ألونسو - أزبيليكويتا

الهجوم: لوكاكو - زياش - هافيرتز

وفاز تشيلسي في 4 من أول 5 مباريات وجاء تعادله بعشرة لاعبين ضد ليفربول في أنفيلد في نتيجة اعتبرها كثيرون فوزا.

وخسر السيتي في بداية الموسم أمام توتنهام هوتسبير وتعادل على أرضه مع ساوثهامبتون، ليصبح متأخرا بثلاث نقاط عن ثلاثي الصدارة تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد.

ويملك تشيلسي سجلا مثاليا بنسبة 100% ضد مانشستر سيتي منذ تعيين توماس توخيل في ستامفورد بريدج، حيث فاز عليه في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال.

وعندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة حيث كان السيتي مرشحا لحصد لقبه الأول في دوري الأبطال.

وزادت قوة تشيلسي هذا الموسم بضم روميلو لوكاكو من إنتر ميلان مقابل 97 مليون جنيه إسترليني (132.67 مليون دولار)، وهو قوة هجومية هائلة أمام لاعبي الوسط المبدعين وإلى جانب خط الدفاع الصلب.

في المقابل ستكون المهمة ثأرية، بالنسبة لرجال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

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