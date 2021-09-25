زاهي حواس في يوم السياحة العالمي: الحركة ستعود قوية مرة أخرى ومجهودات الوزير جبارة .. فيديو

قال العالم الأثري الدكتور زاهى حواس، إنه في يوم السياحة العالمى أشعر أن السياحة ستعود لقواها مرة أخرى، مؤكدا أن خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، وجد أنها مكتملة الحجوزات الفندقية.



أعرب حواس في كلمة له، عن سعادته بعودة المؤشرات السياحية، مشيدا بمجهودات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، لتنفيذه مجهودات جبارة في سبيل عودة السياحة، سواء بالاكتشافات الاثرية أو الزيارات التي يطوف بها في العديد من الدول، ليقول للعالم إن مصر أمان.



أشار حواس أنه كسفير للسياحة العالمية، حول العالم أن مصر بلد جميلة واكتشافتها الأثرية جبارة، قائلا قريبا سنفتتح طريق الكباش ، لافتا إننا نشهد حركة أثرية سياحية جبارة .