طريقة عمل كيكة الرواني للشيف سالي فؤاد

تعد كيكة الرواني من أجمل أصناف الكيك التى يحبها الكبار والصغار وتتمتع بمذاق شهى يحبه الكبار والأطفال الصغار.

نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة الرواني

125 جرام دقيق

125 جرام سميد

150 جرام سكر

5 بيض

3 ملعقة كبيرة جوز هند

فانيلا

رشة ملح

مربى برتقال لايت

مربى فراولة لايت

برتقال مسكر

فراولة

الشربات

2 ونصف كوب ماء ساخن

نصف كوب عسل



طريقة عمل كيكة الرواني

* اخفقي البيض جيدا لمدة 7 دقائق أو حتى تحصلين على فوم كبير ثم ضيفي الفانيلا ورشة ملح و اخلطي الدقيق و السميد والسكر ثم ضيفي جوز الهند وقلبيهم جيدا

* ضيفي الخليط على البيض المخفوق وقلبي بهدوء حتى لا يخرج الهوا ثم ضعيها في قالب ثم ادخليها الفرن على درجة 180 حتى تمام النضج

* ذوبي العسل الابيض في الماء الساخن ثم اسقي به الكيكة الباردة واذا كان العسل بارد تكون الكيكة ساخنة

* زيني الكيكة بمربى البرتقال اللايت وزينيها بالبرتقال المسكر أو بمربى الفراولة اللايت وثمرة الفراولة حسب الرغبة وقدمي كيكة الرواني.