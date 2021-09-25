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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| أحمد نجم يكشف عوامل تراجع أسعار الذهب عالميا.. وهذه توقعاته

العملات الرقمية
العملات الرقمية

قال أحمد نجم مدير مكتب (إف بي إس) لابحاث السوق بالقاهرة والمحلل التقنى في سوق العملات إن انخفاضات الذهب الحالية طبيعية خصوصا بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي البدء فير برنامج تقليص مشتريات الأصول التي تقدر بنحو 120 مليار دولار.

وأوضح أنه بالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى تأثير برنامج تقليص مشتريات الأصول على الأسهم إلا أن حركة الأسهم بدت بشكل طبيعي جدا وتأثر الذهب بشكل كبير حيث يتجه المستثمرين إلى بيع الذهب عند حدوث أزمات في الأسواق لتعزيز مراكزهم كما حدث في البورصة الأمريكية والصينية.

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وأشار نجم إلى اتجاه البنوك المركزية إدنحو سياسات تشديد ورفع سعر الفائدة وبالتالي يؤثر ذلك على أداء الذهب ويقلص الطلب على المعدن الأصفر.

وتوقع نجم أن يشهد الذهب موجة تصحيح مرتقبة يصل فيها إلى مستويات ١٨٠٠ دولار للأوقية ثم يعاود الهبوط إلى مستويات ١٧٠٠ دولار للأدوية خاصة إذا جاءت كانت بيانات سوق العمل الأمريكية إيجابية بالتالي هتأثر بشكل إيجابي على أداء الدولار وسلبي على أداء الذهب. 

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