المصريون يستحوذون على 88.6% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 %و العرب على 5.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع 15 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها تجارة وموزعون ثم مواد بناء ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا معلومات ثم رعاية صحية وأدوية تلاه خدمات النقل والشحن ثم منسوجات وسلع معمرة ثم خدمات مالية غير مصرفية ثم سيحاة وترفيه ثم عقارات ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ثم أغذية ومشروبات وتبغ ثم بنوك ثم خدمات تعليمية ثم طاقة وخدمات مساندة ثم موارد أساسية.. بينما ارتف قطاعي ورق ومواد تعبئة وتغليف ثم مقاولات وإنشاءات