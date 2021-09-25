ياسمين صبري تعقد جلسات عمل استعدادا لمسلسلها الرمضاني "حلم ليال"

تعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان «حلم ليال» لتقديمها فى مسلسل درامى بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.

مسلسل «حلم ليال» من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين فى الحلقات.

يعد المسلسل الجديد ثاني التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبرى بالمؤلف محمد عبد المعطى بعد مسلسل «حكايتي» الذى عرض فى رمضان ٢٠١٩ وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.

أما آخر ظهور درامى لياسمين فكان من خلال مسلسل «فرصة تاني» الذى عرض رمضان قبل الماضى.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري؛ علي مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها.

ياسمين صبري تتألق بإطلاله جديدة :



وتألقت ياسمين صبري ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان منفوش باللون الرمادى الفاتح، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الهادئ وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.