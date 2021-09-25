عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النضافة بانت عليك.. عمر كمال يتعرض لموقف محرج .. وهكذا رد

عمر كمال
عمر كمال

تعرض مغني المهرجانات عمر كمال، لموقف محرج بعد أن قام  بنشر صورة له من أمام سيارة فخمة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

 

وعلق أحد متابعي عمر كمال على الصورة "النضافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم النضافة حلوة".


ولم يتجاهل عمر كمال تعليق المتابع، إذ رد عليه بقوله: "الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكده" وانهالت عليه التعليقات.

المطرب عمر كمال علق على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية الخميس القادم.

 

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تتكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

 

وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

 

منع الغناء على " فلاشة"
وكان الفنان " هاني شاكر" أصدر قراراً اليوم بمنع الغناء على " فلاشة" أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء بفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

 

وقال عمر كمال : أحترم قرار النقابة بداية من الخميس القادم. لازم توزيع المهرجانات يختلف عن الطرب لأن خامات المهرجانات الكترونك وأصوات مصطنعة تختلف عن الكمانجا والأدوات الموسيقية كي أستطيع تنفيذها على الهواء، مما يضطرنا للغناء بمساعدة الفلاشة وسأعمل على تقريب النغمات كي تنتج نغمات قريبة من المهرجانات.

IMG_٢٠٢١٠٩٢٥_٢١٥٠٣٠
IMG_٢٠٢١٠٩٢٥_٢١٥٠٣٠
FB_IMG_1632598914105
FB_IMG_1632598914105
عمر كمال مطرب المهرجانات انتقاد من متابع موقف محرج موقع فيس بوك تعليقات

ترشيحاتنا

خبير: لا يستفيد هؤلاء من لقاح كورونا 

نفوق كلبان بسبب سرب من النحل.. صور

وزير الخارجية: دعم فرنسي غير مشروط لموقفنا في قضية سد النهضة

تعرف على عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها

بعد فوز الأهلي على إنبي .. أحمد موسى: مش مستريح | فيديو

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

شاهدوا محمد صلاح.. موسيماني يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة

بعد تعادل ليفربول .. تقييم أداء محمد صلاح أمام برينتفورد

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة

موعد المولد النبوي 2021 .. وحكم الاحتفال به

صلاح يسجل ويصنع التاريخ.. شاهد | ملخص مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ