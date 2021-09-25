النضافة بانت عليك.. عمر كمال يتعرض لموقف محرج .. وهكذا رد

تعرض مغني المهرجانات عمر كمال، لموقف محرج بعد أن قام بنشر صورة له من أمام سيارة فخمة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وعلق أحد متابعي عمر كمال على الصورة "النضافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم النضافة حلوة".



ولم يتجاهل عمر كمال تعليق المتابع، إذ رد عليه بقوله: "الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكده" وانهالت عليه التعليقات.

المطرب عمر كمال علق على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية الخميس القادم.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تتكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

منع الغناء على " فلاشة"

وكان الفنان " هاني شاكر" أصدر قراراً اليوم بمنع الغناء على " فلاشة" أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء بفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

وقال عمر كمال : أحترم قرار النقابة بداية من الخميس القادم. لازم توزيع المهرجانات يختلف عن الطرب لأن خامات المهرجانات الكترونك وأصوات مصطنعة تختلف عن الكمانجا والأدوات الموسيقية كي أستطيع تنفيذها على الهواء، مما يضطرنا للغناء بمساعدة الفلاشة وسأعمل على تقريب النغمات كي تنتج نغمات قريبة من المهرجانات.