بعد إطلاق حياة كريمة..الإسكان: 70% نسب الإنجاز فى مشروعات الصرف الصحي

كشف معاون وزير الإسكان طارق الرفاعي ما أنجزته حياة كريمة في "الصرف الصحي".

أوضح الرفاعى خلال مداخلة مع "اكستر نيوز"، أن الصرف الصحى، كان يغطى 12% من الريف المصرى فى 2014، معقبا:" تم رفع هذه النسبة لـ 40% وذلك قبل إطلاق مشروع حياة كريمة".

وتابع معاون وزير الإسكان، منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة، استلمت وزارة الاسكان 25 مركزا، وتم استلام 32 موقعا لمحطات المعالجة، و 12 موقعا لمحطات الرفع.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن الوزارة بدأت العمل فى المواقع التى تسلمتها، ونسبة الانجاز وصلت فى مواقع 5% وفى مواقع أخرى وصلت لـ 70% .

وزير الإسكان: إزالة التعديات على ٥٩ فدانا شرق مدينة الفيوم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 59.12 فدان، بمنطقة الحي الرابع خلف أرض الجامعة الأهلية الجديدة شرق طريق مصر أسيوط الغربي وشرق الكتلة السكنية، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم تجهيزها للزراعات الموسمية بواسطة بعض المتعدين.



وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل الفورى مع أى حالات تعد، أو مخالفات، فلن يسمح بعودة هذه الممارسات مرة أخرى، وسيتم التعامل بحسم، وطبقا للقانون، حتى لا تنتقل الظواهر العشوائية للمدن الجديدة.



